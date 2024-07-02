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2 июля, 05:33

"Чуда не случилось": Умер казахстанский оппозиционер Садыков, в которого стреляли в Киеве

Жена журналиста Садыкова сообщила о его смерти после покушения в Киеве

Айдос Садыков. Обложка © YouTube / БӘСЕ

Айдос Садыков. Обложка © YouTube / БӘСЕ

Журналист и оппозиционный активист из Казахстана Айдос Садыков, на которого в Киеве было совершено покушение, умер в больнице. Об этом сообщила его жена Наталья в соцсетях. Блогер скончался в ночь на 2 июля.

"Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", — написала супруга Садыкова.

Напомним, что 18 июня в Киеве произошло покушение на оппозиционера из Казахстана Садыкова. Злоумышленник выстрелил в мужчину, пока тот находился в автомобиле со своей женой. Как сообщал офис генпрокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Позже выяснилось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента республики Маулен Ашимбаев заявил, что Астана не выдаст Киеву подозреваемых в покушении на Садыкова. При этом казахское следствие выразило готовность сотрудничать с Украиной.

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Иван Косицын
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