"Заявления в пользу бедных": Политолог раскрыл, кому выгодны вбросы о переговорах Москвы и Киева
Политолог Кот: Тема переговоров с РФ вбрасывается не Зеленским, а его кураторами
Тема переговоров и окончания конфликта между Россией и Украиной до конца года вбрасывается не Владимиром Зеленским, а его кураторами с Запада. Такое мнение выразил политолог Юрий Кот.
"У них на кону стоит Киев, Одесса, куда тоже может дойти русская армия, освобождая русских людей от украинского нацизма. Поэтому здесь заявления все эти — это всё пока что в пользу бедных. Серьёзно к этому относиться не стоит, нам надо делать свою работу, тяжёлую работу, сложнейшую", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Эксперт подчеркнул, что на Западе нет представителей, которые могли бы дать гарантии выполнения Украиной договорённостей. После сорванных киевским режимом Минских соглашений и тех, что были приняты в Стамбуле, любые другие выглядят достаточно "эфемерными и малореализуемыми", добавил политолог. Также он обратил внимание, что 28 августа истекает легитимность Верховной рады, которая по идее должна сейчас руководить Украиной вместо Зеленского, чьи полномочия уже тоже недействительны.
Ранее Зеленский допустил начало переговоров с РФ через посредников. Он сослался на опыт диалога по зерновому коридору, в котором помимо РФ и Украины принимали участие Турция и ООН. В Кремле в связи с этим напомнили, что Москва открыта к обсуждению урегулирования кризиса, но только при достижении своих целей.
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