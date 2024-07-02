Тема переговоров и окончания конфликта между Россией и Украиной до конца года вбрасывается не Владимиром Зеленским, а его кураторами с Запада. Такое мнение выразил политолог Юрий Кот.

"У них на кону стоит Киев, Одесса, куда тоже может дойти русская армия, освобождая русских людей от украинского нацизма. Поэтому здесь заявления все эти — это всё пока что в пользу бедных. Серьёзно к этому относиться не стоит, нам надо делать свою работу, тяжёлую работу, сложнейшую", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Эксперт подчеркнул, что на Западе нет представителей, которые могли бы дать гарантии выполнения Украиной договорённостей. После сорванных киевским режимом Минских соглашений и тех, что были приняты в Стамбуле, любые другие выглядят достаточно "эфемерными и малореализуемыми", добавил политолог. Также он обратил внимание, что 28 августа истекает легитимность Верховной рады, которая по идее должна сейчас руководить Украиной вместо Зеленского, чьи полномочия уже тоже недействительны.