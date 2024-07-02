Врач раскрыл россиянам, как не стать жертвой аномальной жары

Аномальная жара, обещанная жителям Москвы и некоторых регионов России, опасна для некоторых людей и требует внимательного отношения к собственному здоровью. Об этом предупредил врач Денис Прокофьев.

По его словам, в зоне особого риска граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и пожилые. Палящий зной может привести к нарушению мозгового кровообращения и гипертоническим кризам. К слову, уровень смертности в жару резко возрастает.

Самое важное в такие дни — прислушиваться к своему организму. Дело в том, что, когда температура воздуха превышает 30 градусов, нарушаются теплоотдача и теплопроводимость организма. Однако это можно исправить, например, увлажнением кожи с помощью термальных вод или простого душа, что очистит поры от примесей, выделяющихся с потом. Кроме того, многие пытаются спастись от жары под кондиционерами, но и с ними нужно правильно обращаться.

"Надо помнить, что разница температуры на улице, какой бы жара ни была, и в помещении не должна превышать семи процентов. Нельзя от 35-градусной жары спрятаться в помещении, где 19 [градусов]. Должна быть разница очень постепенная, иначе это приведёт к таким заболеваниям, как воспаление лёгких, острые респираторные вирусные инфекции", — пояснил собеседник "Царьграда".

Причём главное здесь не само охлаждение воздуха, а его рециркуляция, приток кислорода. Именно гипоксия, пояснил врач, является одной из самых больших проблем жары, а исправить это поможет вентилятор. Из лекарств же в жару помогут витамины и антигипоксанты. Также рекомендуется увеличить потребляемый объём чистой воды до трёх литров в день и воздержаться от физической активности. Никакого спорта, только прогулки.