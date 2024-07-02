В Грузии разбился Су-25, пилот погиб

В Грузии потерпел крушение штурмовик Су-25, выполнявший учебное задание. Об этом сообщили в Минобороны республики. Пилот погиб.

"Один из самолётов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", — говорится в сообщении.