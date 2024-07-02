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2 июля, 15:22

В Грузии разбился Су-25, пилот погиб

В Грузии потерпел крушение выполнявший учебное задание Су-25, пилот погиб

В Грузии потерпел крушение штурмовик Су-25, выполнявший учебное задание. Об этом сообщили в Минобороны республики. Пилот погиб.

Обломки Су-25, разбившегося в Грузии. Фото © X / War Intel

Обломки Су-25, разбившегося в Грузии. Фото © X / War Intel

"Один из самолётов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного и воздушного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", — говорится в сообщении.

Ведомство начало расследование. Также министерство выразило соболезнования родным и близким военного лётчика.

Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта
Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта

Ранее в Северной Осетии разбился российский бомбардировщик Су-34. Экипаж выполнял учебно-тренировочное задание. Никто не выжил. Предварительно, причиной трагедии стала техническая неисправность. По данным СМИ, борт также принимал участие в спецоперации на Украине и наносил удары по целям в Сирии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Blik Sergey

Матвей Константинов
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