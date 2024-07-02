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2 июля, 19:02

Названо число украинских лётчиков, которых учат летать на F-16 в США и Дании

Пентагон: Более 12 украинских лётчиков обучаются управлению F-16 в США и Дании

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Более 12 украинских лётчиков на данный момент обучаются управлению истребителями F-16 на территории США и Дании, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, в этом направлении "предстоит ещё много работы".

Райдер отметил, что некоторые лётчики закончили курс в Штатах и отправились в Европу для дальнейшего обучения.

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Напомним, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия согласились передать ВСУ некоторые свои F-16. Соответствующее решение было принято ещё летом 2023 года, всё это время Незалежная готовит пилотов и персонал. А намедни Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 самолётов данного типа.

Матвей Константинов
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