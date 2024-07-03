Суд может отказать Киеву в экстрадиции россиянина Чуркина из Аргентины

Украинская сторона не смогла предоставить в срок необходимые документы по делу об экстрадиции задержанного зимой в Буэнос-Айресе россиянина Игоря Чуркина, который прибыл туда в качестве туриста. Как рассказал в беседе с ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар, речь идёт о ранее запрошенной аргентинским судом информации.

"Срок давно истёк, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним", — заявил собеседник Рубилар.