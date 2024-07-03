Суд может отказать Киеву в экстрадиции россиянина Чуркина из Аргентины
Адвокат Рубилар: Киев не предоставил Аргентине данные по делу россиянина Чуркина
Украинская сторона не смогла предоставить в срок необходимые документы по делу об экстрадиции задержанного зимой в Буэнос-Айресе россиянина Игоря Чуркина, который прибыл туда в качестве туриста. Как рассказал в беседе с ТАСС его адвокат Кристиан Рубилар, речь идёт о ранее запрошенной аргентинским судом информации.
"Срок давно истёк, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним", — заявил собеседник Рубилар.
Юрист предположил, что, возможно, служители Фемиды отклонят прошение Киева об экстрадиции, так как запрос судьи ясно дал понять, что он не видит состава преступления. Помимо того, адвокат считает, что Чуркин может получить аргентинское гражданство до вынесения решения по этому делу, после чего его могут рассмотреть в беспристрастном суде в Аргентине.
В начале мая этого года Life.ru писал, что в Аргентине начались судебные слушания, от исхода которых зависит судьба россиянина Игоря Чуркина. Напомним, что его задержали 30 января по прилёте в Буэнос-Айрес по запросу Украины. Украинские средства массовой информации сообщали, что гражданин РФ якобы может быть причастен к мошеннической попытке сохранить имущество бывшего ООО "Львовский автомобильный завод".
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