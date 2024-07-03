Депутат раскрыл два безрассудных шага США для развязки большой войны с Россией

США, позволяя Киеву наносить удары по российской территории своим оружием, приближаются к развязыванию полномасштабной войны на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член Комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", — заявил парламентарий РИА "Новости".

По его словам, сейчас настало время для того, чтобы весь цивилизованный мир напомнил правила игры Джо Байдену, который в период своего правления сделал Америку источником международного террора.