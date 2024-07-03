"Ядерные амбиции" Трампа вызвали беспокойство в США
BotAS: Программа Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений
Программа развития ядерного арсенала, которая была опубликована в аффилированном с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025", спровоцирует гонку вооружений во всём мире. Такое мнение высказал аналитик по ядерным вооружениям Джо Чиринчионе в материале для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.
"Проект 2025" был разработан фондом "Наследие" как часть программы реформ кандидата от республиканской партии на выборах главы Штатов в 2024 году. Некоторые авторы сборника ранее работали в администрации Трампа, когда он занимал президентский пост, а фонд самоопределяет себя формулировкой "институционализирующий трампизм". В рамках "Проекта 2025" предлагается расширить и существенно увеличить скорость реализации действующих ядерных и ракетных американских программ, нарастить арсенал ЯО, игнорируя ограничения, которые накладывают международные соглашения, а также провести новые ядерные испытания, невзирая на договор об их всеобъемлющем запрещении от 1996 года.
"Эти новые и расширенные программы ускорят ядерную гонку вооружений. <...> Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных "Проектом 2025", вероятно, заставит наших соперников — включая Россию <...> — увеличить число программ по разработке и развёртыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу США", — считает эксперт.
Он добавил, что имеющиеся у Соединённых Штатов ресурсы в сфере ядерных вооружений и так намного больше необходимых даже для самого сокрушительного удара с применениям ЯО. А "Проект 2025" приведёт лишь к тому, что в и так колоссальных американских арсеналах появится ещё больше ядерных ракет. Впрочем, уже сейчас — при сроке президента США Джо Байдена — Штаты могут выделить из бюджета на 2025 год самую большую сумму расходов на ядерные вооружения со времён холодной войны. Следование плану "Проекта 2025" может увести Соединённые Штаты на путь дорогой и дестабилизирующей ядерной конфронтации, предостерёг Чиринчионе.
Увы, больших вложений в ядерные вооружения можно ожидать не только от США, но и от Великобритании, и на то есть вполне объективные причины. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в феврале этого года ВМС Соединённого Королевства проводили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard, который завершился оглушительным фиаско — ракета рухнула в океан в считаных метрах от подлодки. Экс первый морской лорд адмирал Алан Уэст позже прокомментировал эту ситуацию, назвав её "чертовски позорной".
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