"Ядерные амбиции" Трампа вызвали беспокойство в США

Программа развития ядерного арсенала, которая была опубликована в аффилированном с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025", спровоцирует гонку вооружений во всём мире. Такое мнение высказал аналитик по ядерным вооружениям Джо Чиринчионе в материале для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

"Проект 2025" был разработан фондом "Наследие" как часть программы реформ кандидата от республиканской партии на выборах главы Штатов в 2024 году. Некоторые авторы сборника ранее работали в администрации Трампа, когда он занимал президентский пост, а фонд самоопределяет себя формулировкой "институционализирующий трампизм". В рамках "Проекта 2025" предлагается расширить и существенно увеличить скорость реализации действующих ядерных и ракетных американских программ, нарастить арсенал ЯО, игнорируя ограничения, которые накладывают международные соглашения, а также провести новые ядерные испытания, невзирая на договор об их всеобъемлющем запрещении от 1996 года.

"Эти новые и расширенные программы ускорят ядерную гонку вооружений. <...> Расширение ядерного арсенала в масштабах, предложенных "Проектом 2025", вероятно, заставит наших соперников — включая Россию <...> — увеличить число программ по разработке и развёртыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу США", — считает эксперт.