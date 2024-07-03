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3 июля, 08:50

К угодившим в огневой мешок войскам Украины у Карловки прибыло подкрепление

ВСУ перебросили дополнительные подразделения к Карловке в ДНР

Командование Вооружённых сил Украины решило перебросить резервы к населённому пункту Карловка на Авдеевском направлении, чтобы попытаться удержать там оборону. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

"В Карловку противник перебросил дополнительные резервы, чтобы попытаться удержать оборону населённого пункта. Обстановка для них сложилась очень сложная, они несут большие потери и в технике, и в личном составе", — рассказали ТАСС представители силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что посёлок Карловка Российская армия имеет возможность простреливать сразу с нескольких направлений.

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Украинское командование готово заплатить высокую цену ради попытки удержать Карловку, где ВСУ оказались прижаты Российской армией к водохранилищу. Это привело к тому, что солдаты Вооружённых сил Украины оказались в огневом мешке на юго-востоке посёлка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Владимир Озеров
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