К угодившим в огневой мешок войскам Украины у Карловки прибыло подкрепление

Командование Вооружённых сил Украины решило перебросить резервы к населённому пункту Карловка на Авдеевском направлении, чтобы попытаться удержать там оборону. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

"В Карловку противник перебросил дополнительные резервы, чтобы попытаться удержать оборону населённого пункта. Обстановка для них сложилась очень сложная, они несут большие потери и в технике, и в личном составе", — рассказали ТАСС представители силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что посёлок Карловка Российская армия имеет возможность простреливать сразу с нескольких направлений.