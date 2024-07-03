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3 июля, 10:43

Минобороны сообщило об уничтожении третьего катера ВСУ в Чёрном море

Силы Черноморского флота за сутки потопили три украинских безэкипажных катера

Силы Черноморского флота России за сутки отправили ко дну три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

"Силами Черноморского флота за сутки уничтожено три безэкипажных катера ВМС Украины", — сказано в сводке ведомства.

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Морской бой под звёздами: Появилось эпичное видео уничтожения катеров ВСУ у Новороссийска

Ранее стало известно, что украинские военно-морские силы попытались атаковать порт Новороссийска, применив для этого два безэкипажных катера. Однако на подходах к бухте дежурные огневые средства в акватории Чёрного моря пустили ко дну непрошеных гостей.

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Владимир Озеров
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