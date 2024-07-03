Минобороны сообщило об уничтожении третьего катера ВСУ в Чёрном море
Силы Черноморского флота за сутки потопили три украинских безэкипажных катера
Силы Черноморского флота России за сутки отправили ко дну три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
"Силами Черноморского флота за сутки уничтожено три безэкипажных катера ВМС Украины", — сказано в сводке ведомства.
Ранее стало известно, что украинские военно-морские силы попытались атаковать порт Новороссийска, применив для этого два безэкипажных катера. Однако на подходах к бухте дежурные огневые средства в акватории Чёрного моря пустили ко дну непрошеных гостей.