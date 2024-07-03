Войска "Днепр" поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T-SLM и почти 50 бойцов ВСУ
Российские военные группировки "Днепр" в ходе выполнения задач спецоперации поразили почти полсотни бойцов ВСУ, а также уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК IRIS-T-SLM. Об этом сообщила пресс-служба российского МО.
Как следует из ежедневного брифинга Министерства обороны, помимо 45 солдат ВСУ и ЗРК украинская сторона также лишилась шести авто, 155-мм американской гаубицы М777, 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Несколькими днями ранее группировка Вооружённых сил РФ "Днепр" ликвидировала до 100 бойцов ВСУ, а также поразила полевой склад боеприпасов. А сегодня Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении боевой машины ЗРПК "Тунгуска". Как уточнили в ведомстве, наши бойцы нанесли поражение 6 бригадам противника, который потерял до 140 военных на этом участке фронта.
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