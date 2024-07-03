В Госдуме рассказали Life.ru о введении дресс-кода для артистов

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова поддержала инициативу по введению дресс-кода для артистов в зависимости от площадки для выступления и региона. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова.

Депутат Ирина Филатова о введении дресс-кода для артистов. Видео © Life.ru

Филатова сообщила, что обратилась по этому вопросу к руководителю Минкульта РФ Ольге Любимовой. Министр разделила её озабоченность по этой теме и выразила мнение, что сценический образ артистов должен совпадать с базовыми представлениями об этике в России. Она направила в регионы рекомендацию принимать во внимание то, во что исполнители наряжаются, ведь в разных уголках нашей страны требования к внешнему виду могут сильно отличаться. Также чиновница поручила своему заместителю проработать эти основы решения вопроса. Вполне возможно, что в будущем будут приняты законодательные изменения или реформы на уровне министерства — как общие, так и регионального характера, с учётом специфики субъекта.

Также Филатова отметила, что артистам стоит меньше жаловаться и больше ориентироваться на мнение людей, для которых они выступают. Если есть желание зарабатывать на концертах, то придётся выполнять требования к этим мероприятиям.

"Закон един для всех. Давайте будем честны: либо [артисты] будут выполнять [требования к дресс-коду], либо мы будем и дальше закручивать гайки", — объяснила депутат.