Сыновьям липецкого священника Ащеулова вынесли приговор за госизмену

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трём сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые собирались воевать на стороне ВСУ против российской армии. Они получили сроки от 17 до 17,5 года лишения свободы.

Старший брат Иоанн Ащеулов получил 17,5 года лишения свободы (3 года в тюрьме, а остальное в колонии строгого режима), Алексей — 17 лет (3 года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима), Тимофей — 17 лет (3 года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима).

Напомним, военные следователи завершили расследование уголовного дела против Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, принявших решение воевать против России. Против братьев выдвинули обвинение по статьям "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и "Попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Сами Ащеуловы заявили, что не считают желание участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ виной.