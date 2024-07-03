В МИД КНР опровергли заявление Стубба о зависимости России от Китая
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила президенту Финляндии Александеру Стуббу на его просьбу повлиять на Россию в украинском конфликте. Она отметила, что РФ и Китай — независимые государства, а также добавила, что Пекин не прервёт контакт с Москвой по вопросу Украины.
"Начнём с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной", — отметила Мао Нин.
По её словам, республика всегда будет выступать за мир, а также поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта. Она добавила, что КНР продолжит играть конструктивную роль в решении украинского вопроса.
Как сообщал Life.ru, ранее Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать быстро завершить конфликт на Украине, потому что у Пекина есть влияние на Москву. До этого он также пытался уговорить КНР повлиять на действия РФ, но такое политическое предложение не вызвало никакой реакции.
ТАСС / dpa