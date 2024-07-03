Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:00

В МИД КНР опровергли заявление Стубба о зависимости России от Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила президенту Финляндии Александеру Стуббу на его просьбу повлиять на Россию в украинском конфликте. Она отметила, что РФ и Китай — независимые государства, а также добавила, что Пекин не прервёт контакт с Москвой по вопросу Украины.

"Начнём с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной", — отметила Мао Нин.

По её словам, республика всегда будет выступать за мир, а также поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта. Она добавила, что КНР продолжит играть конструктивную роль в решении украинского вопроса.

Генсек НАТО обрушился на Китай с обвинениями в подстрекательстве к конфликту в Европе
Генсек НАТО обрушился на Китай с обвинениями в подстрекательстве к конфликту в Европе

Как сообщал Life.ru, ранее Стубб заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать быстро завершить конфликт на Украине, потому что у Пекина есть влияние на Москву. До этого он также пытался уговорить КНР повлиять на действия РФ, но такое политическое предложение не вызвало никакой реакции.

Обложка ©

ТАСС / dpa

Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров