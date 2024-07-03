В МИД КНР опровергли заявление Стубба о зависимости России от Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила президенту Финляндии Александеру Стуббу на его просьбу повлиять на Россию в украинском конфликте. Она отметила, что РФ и Китай — независимые государства, а также добавила, что Пекин не прервёт контакт с Москвой по вопросу Украины.

"Начнём с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной", — отметила Мао Нин.

По её словам, республика всегда будет выступать за мир, а также поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта. Она добавила, что КНР продолжит играть конструктивную роль в решении украинского вопроса.