Пульс Роналду упал до минимума в самый критический момент в матче со Словенией

Пульс капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после промаха с пенальти в матче Евро-2024 со Словенией составил 177 ударов в минуту.

Лидер португальцев первым пошёл исполнять удар в серии 11-метровых. По данным компании WHOOP, частота сердечных сокращений за короткое время снизилась с 177 до 103. На второй попытке нападающий проявил точность, его гол помог команде выиграть серию пенальти.

Пульс Роналду во время матча. Фото © X / WHOOP