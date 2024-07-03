Пульс Роналду упал до минимума в самый критический момент в матче со Словенией
Пульс Роналду упал с 177 до 103 во время удара пенальти в матче со Словенией
Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / АР
Пульс капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после промаха с пенальти в матче Евро-2024 со Словенией составил 177 ударов в минуту.
Лидер португальцев первым пошёл исполнять удар в серии 11-метровых. По данным компании WHOOP, частота сердечных сокращений за короткое время снизилась с 177 до 103. На второй попытке нападающий проявил точность, его гол помог команде выиграть серию пенальти.
Пульс Роналду во время матча. Фото © X / WHOOP
Как сообщал Life.ru, сборная Португалии по пенальти обошла Словению 3:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Францией. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьей. Португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный 11-метровый. Из-за промаха в дополнительное время он расплакался.