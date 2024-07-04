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На диете скандалят в три раза чаще: Звёздный врач объяснила агрессию у худеющих

Диетолог Мухина: Скандалы в семье случаются в 3 раза чаще, если супруги на диете

4 июля, 05:08

Freepik.com

Люди, которые по разным причинам ограничивают себя в еде, а значит, испытывают чувство голода, эмоционально нестабильны. Они раздражительны, не могут сдержать эмоции — и это становится причиной конфликтов и ссор. В чём причина такой агрессии, Life.ru объяснила звёздный диетолог, кандидат медицинских наук, основатель сети клиник "Оригитея" Марият Мухина.

В среднестатистической семье скандалы случаются в три-четыре раза чаще, если муж или жена садятся на диету. Вывод сделан по итогу исследования, которое я проводила на протяжении трёх лет.

Марият Мухина

Звёздный диетолог, кандидат медицинских наук, основатель сети клиник "Оригитея"

В среднестатистической семье скандалы случаются в три-четыре раза чаще, если муж или жена садятся на диету. Вывод сделан по итогу исследования, которое я проводила на протяжении трёх лет.
В среднестатистической семье скандалы случаются в три-четыре раза чаще, если муж или жена садятся на диету. Вывод сделан по итогу исследования, которое я проводила на протяжении трёх лет.

Мухина объяснила, что энергией наш организм снабжают белки, аминокислоты, жиры и углеводы, включая глюкозу. Эти вещества активно циркулируют в крови после еды — и если мы ощущаем от этого счастье и удовлетворение, то мозг чувствует себя в безопасности. Чем больше времени проходит с последнего приёма пищи, тем меньше уровень глюкозы в крови. Как это воспринимает мозг? Как угрозу его безопасности. И он делает всё для того, чтобы "всколыхнуть" организм, заставить человека идти и добывать себе еду. Для этого мозг "выбрасывает" в кровь адреналин. Всплеск адреналина всегда сопровождается решимостью, гневом, злостью, раздражительностью. И так как человек не может "заесть" эти чувства, вернув мозгу спокойствие, он начинает агрессировать на окружающих. Чаще всего, на самых близких: мужа, жену, родителей, детей.

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Именно поэтому диетологи и рекомендуют худеющим не трёхразовое, а пятиразовое питание. Сокращая время между приёмами пищи, человек не позволяет глюкозе опуститься до критической отметки. А значит, сохраняет свою эмоциональную стабильность, подчёркивает врач.

У злости голодающего может быть ещё одна объективная причина. Человек, который сидит на диете, резко ограничивает себя в потребляемых калориях. Однако вместе с тем возникает и дефицит веществ, которые жизненно необходимы каждому. Так, между уровнем белка в организме и эмоциональным состоянием человека существует прямая взаимосвязь. Его дефицит может стать причиной плохого настроения, раздражительности, апатии, сильной и необъяснимой тревоги. Кроме того, "злость голодающего" может вызвать и недостаток триптофана — это аминокислота, которая необходима для выработки серотонина, так называемого гормона счастья.

Неадекватные процессы торможения и возбуждения в головном мозге, которые приводят к эмоциональной нестабильности, могут вызывать также кетоновые и ацетоновые тела — это продукты распада жиров. Они токсичны для нервных клеток, потому любую диету Мухина советует сопровождать детоксикацией. Например, принимать специальные детокс-капсулы, ходить на массаж, проводить фитодетокс или ставить капельницы — зависит от конкретной ситуации.

"Самый простой, но эффективный способ справиться со "злостью голодающего" — худеть не с помощью жёстких диет, а придерживаться правильного питания, сбалансированного по белкам, аминокислотам, жирам и углеводам. Тогда человек сбросит лишний вес, но при этом сохранит свою семью", — заключила собеседница Life.ru.

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Кстати, ранее был найден ген ожирения, который мешает похудеть. Учёные из Эксетерского университета обнаружили, что люди с дефицитом гена под названием SMIM1 сжигают меньше энергии во время отдыха, чем остальные. Женщины с этой проблемой тяжелее своих сверстниц в среднем на 4,6 кг, а мужчины — на 2,4 кг.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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