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3 июля, 17:27

Шли за вкусняшками: Мальчик, которого пытался увести странный бородач в Люблине, сам попросил у него еды

SHOT: Пытавшийся увести ребёнка в Москве мужчина заявил, что они шли за едой

Мужчина, которого сегодня поймали с маленьким мальчиком в московском районе Люблино, заявил, что они просто направлялись в магазин "за вкусняшками", хотя ребёнка он видел впервые. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 28-летний Амирхан говорит, что был нетрезв, а мальчик сам подошёл, схватил за руку и "потащил в магазин". При этом задержанный уверяет, что ничего плохого с ребёнком делать не планировал. При этом известно, что ранее он уже привлекался и был судим за грабёж.

В деле уже разбирается столичная прокуратура. Как уточнили в пресс-службе, и мужчина, и мальчик были допрошены. Ребёнок в присутствии матери и психолога рассказал, что в отношении него противоправные действия не совершались. Предварительно, семилетний мальчик воспитывается в многодетной семье.

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Напомним, инцидент произошёл сегодня в московском Люблине: там неопрятный мужчина пытался увести мальчика со двора дома на Ставропольской улице. Ребёнка спас курьер, который проходил мимо. Неравнодушным очевидцем оказался 40-летний блогер Алекс Мелентьев. В итоге подозрительного незнакомца задержали.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Николь Вербер
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