Шли за вкусняшками: Мальчик, которого пытался увести странный бородач в Люблине, сам попросил у него еды

Мужчина, которого сегодня поймали с маленьким мальчиком в московском районе Люблино, заявил, что они просто направлялись в магазин "за вкусняшками", хотя ребёнка он видел впервые. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 28-летний Амирхан говорит, что был нетрезв, а мальчик сам подошёл, схватил за руку и "потащил в магазин". При этом задержанный уверяет, что ничего плохого с ребёнком делать не планировал. При этом известно, что ранее он уже привлекался и был судим за грабёж.