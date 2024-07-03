В Ейске будут судить оператора аттракциона, из-за которого пострадали трое детей
В Ейске задержали сотрудника парка имени Поддубного, по вине которого пострадали трое детей. Как пишет SHOT, оператор аттракциона "Лавица" 55-летний Сергей Л. плохо закрыл щеколду.
Задержанный обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ему светит до двух лет колонии. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. По данным СК по Краснодарскому краю, сейчас мужчина ожидает суда.
Аттракцион "Лавица" в парке имени Поддубного в Ейске, на котором пострадали трое детей. Видео © SHOT
Напомним, всё произошло в начале мая в парке развлечений имени Поддубного в Ейске. Пострадали несовершеннолетние девочки и мальчик, которые выпали из аттракциона прямо во время катания. СК возбудил уголовное дело.