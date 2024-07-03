В Ейске будут судить оператора аттракциона, из-за которого пострадали трое детей

В Ейске задержали сотрудника парка имени Поддубного, по вине которого пострадали трое детей. Как пишет SHOT , оператор аттракциона "Лавица" 55-летний Сергей Л. плохо закрыл щеколду.

Задержанный обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ему светит до двух лет колонии. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. По данным СК по Краснодарскому краю, сейчас мужчина ожидает суда.