Создание в России тренда на крепкую семью и увеличение доли креативных индустрий в экономике страны обсуждалось ведущими отечественными экспертами в рамках пятого юбилейного форума "Российская креативная неделя". Мероприятие стартовало в Москве 3 июля.

Масштабное событие началось со стратегической сессии, посвящённой традиционным ценностям. Её участники определили основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент и отметили необходимость трансляции всем аудиториям реалистичного образа семьи.

"В основе креативных индустрий всегда лежат смыслы и ценности. Важно понять, какой контент позитивно влияет на людей в части их представлений о семье и браке, а какой — деструктивно, какие образы из медиа, рекламы, музыкальных произведений о семье, детях, материнстве работают, остаются в сознании. И как с помощью контента мы можем укреплять институт семьи", — заявила директор форума Марина Абрамова.

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Вторым знаковым событием деловой программы форума стало заседание комиссии Госсовета "Экономика и финансы". Выяснилось, что нормативная база в сфере креативных индустрий развивается в России неравномерно. Специальные законы приняты лишь в трёх регионах, а концепции развития таких индустрий существуют в девяти. Эту практику следует делать повсеместной, пришли к выводу участники беседы.