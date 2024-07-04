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3 июля, 21:42

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Обложка © Предоставлено Life.ru

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Обложка © Предоставлено Life.ru

Создание в России тренда на крепкую семью и увеличение доли креативных индустрий в экономике страны обсуждалось ведущими отечественными экспертами в рамках пятого юбилейного форума "Российская креативная неделя". Мероприятие стартовало в Москве 3 июля.

Масштабное событие началось со стратегической сессии, посвящённой традиционным ценностям. Её участники определили основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент и отметили необходимость трансляции всем аудиториям реалистичного образа семьи.

"В основе креативных индустрий всегда лежат смыслы и ценности. Важно понять, какой контент позитивно влияет на людей в части их представлений о семье и браке, а какой — деструктивно, какие образы из медиа, рекламы, музыкальных произведений о семье, детях, материнстве работают, остаются в сознании. И как с помощью контента мы можем укреплять институт семьи", — заявила директор форума Марина Абрамова.

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя" стартовал в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Вторым знаковым событием деловой программы форума стало заседание комиссии Госсовета "Экономика и финансы". Выяснилось, что нормативная база в сфере креативных индустрий развивается в России неравномерно. Специальные законы приняты лишь в трёх регионах, а концепции развития таких индустрий существуют в девяти. Эту практику следует делать повсеместной, пришли к выводу участники беседы.

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Напомним, что форум "Российская креативная неделя" завершится 5 июля. За оставшиеся два дня участникам мероприятия предстоит проработать пять основных тезисов, таких как меры поддержки креативных индустрий, российская и локальная идентичность, креативная экономика как индустрия ценностей, пространственное развитие и экономический эффект от креативной экономики.

Илья Пушкарев
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