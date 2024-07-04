Подогревает мотивацию Москвы: Эксперты высказались против принятия Украины в НАТО
Politico опубликовало письмо с призывом экспертов не принимать Украину в НАТО
Эксперты назвали неразумным членство Украины в НАТО, написав об этом в открытом письме, публикуемом изданием Politico. Под ним подписалось более 60 аналитиков в области внешней политики, напомнив о пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на всех участников.
Авторы письма уверены, что утверждения, будто бы скорое принятие Киева в состав альянса приближает окончание конфликта, неверны. По их мнению, у Москвы лишь растёт мотивация продолжать боевые действия на Украине на фоне таких разговоров. В письме утверждается, что связанные с Россией вызовы можно решить, минуя вопрос о принятии Киева в состав блока.
Украина строит большие планы относительно запланированного на 9–11 июля саммита НАТО, однако вряд ли альянс выдаст Киеву ключ к своим дверям. На данном этапе руководство блока готово предложить Киеву некий "мост в альянс" вместо конкретных сроков вступления. Кроме того, в соответствии с первым пунктом устава Украина не может стать частью организации, пока у неё есть незавершённый конфликт.
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