Подогревает мотивацию Москвы: Эксперты высказались против принятия Украины в НАТО

Эксперты назвали неразумным членство Украины в НАТО, написав об этом в открытом письме, публикуемом изданием Politico. Под ним подписалось более 60 аналитиков в области внешней политики, напомнив о пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на всех участников.

Авторы письма уверены, что утверждения, будто бы скорое принятие Киева в состав альянса приближает окончание конфликта, неверны. По их мнению, у Москвы лишь растёт мотивация продолжать боевые действия на Украине на фоне таких разговоров. В письме утверждается, что связанные с Россией вызовы можно решить, минуя вопрос о принятии Киева в состав блока.