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4 июля, 02:33

Подогревает мотивацию Москвы: Эксперты высказались против принятия Украины в НАТО

Politico опубликовало письмо с призывом экспертов не принимать Украину в НАТО

Эксперты назвали неразумным членство Украины в НАТО, написав об этом в открытом письме, публикуемом изданием Politico. Под ним подписалось более 60 аналитиков в области внешней политики, напомнив о пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного из членов альянса приравнивается к атаке на всех участников.

Авторы письма уверены, что утверждения, будто бы скорое принятие Киева в состав альянса приближает окончание конфликта, неверны. По их мнению, у Москвы лишь растёт мотивация продолжать боевые действия на Украине на фоне таких разговоров. В письме утверждается, что связанные с Россией вызовы можно решить, минуя вопрос о принятии Киева в состав блока.

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Украина строит большие планы относительно запланированного на 9–11 июля саммита НАТО, однако вряд ли альянс выдаст Киеву ключ к своим дверям. На данном этапе руководство блока готово предложить Киеву некий "мост в альянс" вместо конкретных сроков вступления. Кроме того, в соответствии с первым пунктом устава Украина не может стать частью организации, пока у неё есть незавершённый конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hodim

Анатолий Симоненко
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