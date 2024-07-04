Блогера Сашу Стоуна ошеломило уведомление от налоговой о долге в 876 тысяч
У блогера Саши Стоуна нашли долг перед ФНС в 876 тысяч рублей
Саша Стоун. Фото © Telegram / SASHA_STONE
Блогеру Саше Стоуну (Александру Зарубину) могут закрыть выезд за границу, а всё дело в том, что он задолжал ФНС 876 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на агента блогера.
По данным телеграм-канала, ФНС предписала Александру Зарубину оплатить задолженность в 876 тысяч рублей. Теперь он может лишиться летнего отпуска за границей, поскольку выезд для него хотят запретить до того момента, пока блогер не расплатится по счетам.
Агент говорит, что это стало неожиданностью. Совсем недавно все счета Саши Стоуна проверялись и в них не было обнаружено никаких задолженностей, говорит недоумевающий агент блогера.
Ранее ФНС заблокировала счета известного во всём мире российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Экс-чемпион UFC задолжал налоговой сумму в размере 297 миллионов рублей. Налоговики рассказали, что огромный долг у спортсмена накопился из-за неоплаченных штрафов, налогов и пеней.