Блогера Сашу Стоуна ошеломило уведомление от налоговой о долге в 876 тысяч

Блогеру Саше Стоуну (Александру Зарубину) могут закрыть выезд за границу, а всё дело в том, что он задолжал ФНС 876 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на агента блогера.

По данным телеграм-канала, ФНС предписала Александру Зарубину оплатить задолженность в 876 тысяч рублей. Теперь он может лишиться летнего отпуска за границей, поскольку выезд для него хотят запретить до того момента, пока блогер не расплатится по счетам.