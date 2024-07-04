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4 июля, 07:54

Глава "Росатома" заявил Life.ru о реальной угрозе атак ВСУ на российские АЭС

Глава "Росатома" Лихачёв: Угроза атак на российские АЭС остаётся реальной

Руководство и силовые структуры РФ предпринимают значительные усилия для обеспечения безопасности российских атомных электростанций, однако угроза атаки на них по-прежнему реальна. Об этом Life.ru рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв о безопасности российских АЭС. Видео © Life.ru

"Предпринято немало шагов для того, чтобы обезопасить структуру российских атомных электростанций. Эта работа ведётся как силами "Росатома" — "Атом-охраны", так и Вооружёнными силами по всей стране. Росгвардия очень много работы делает, но изредка случаются атаки на энергетическую инфраструктуру, в первую очередь — на сети вблизи атомных электростанций", рассказал наш собеседник.

В таких условиях угроза остаётся ощутимой, особенно для АЭС на западном контуре страны, которые мобилизованы по высшему разряду готовности для защиты от любых атак с воздуха. Попытки таких ударов действительно происходят, некоторые из них даже достигают инфраструктуры — вражеские беспилотники обезвреживаются, сажаются и уничтожаются. Отдельной статистики по этим случаем не ведётся, но то, что угроза по-прежнему реальна, — факт.

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Мнение Алексея Лихачёва по вопросу безопасности АЭС разделяет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вчера официальный аккаунт агентства в социальной сети X опубликовал заявление руководителя организации с осуждением очередного украинского удара по Запорожской АЭС, который пришёлся по подстанции "Радуга". Гросси заявил, что непрестанные атаки беспилотников ВСУ по объекту создают угрозу для ядерной безопасности и жизни людей и их необходимо прекратить. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв со своей стороны отметил, что Москва рассчитывает на реакцию международного сообщества и ООН.

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Life.ru

Александр Юнашев
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