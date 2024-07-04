Глава "Росатома" заявил Life.ru о реальной угрозе атак ВСУ на российские АЭС

Руководство и силовые структуры РФ предпринимают значительные усилия для обеспечения безопасности российских атомных электростанций, однако угроза атаки на них по-прежнему реальна. Об этом Life.ru рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв о безопасности российских АЭС. Видео © Life.ru

"Предпринято немало шагов для того, чтобы обезопасить структуру российских атомных электростанций. Эта работа ведётся как силами "Росатома" — "Атом-охраны", так и Вооружёнными силами по всей стране. Росгвардия очень много работы делает, но изредка случаются атаки на энергетическую инфраструктуру, в первую очередь — на сети вблизи атомных электростанций", — рассказал наш собеседник.