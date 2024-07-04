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4 июля, 11:16

"Пусть чешут себе разные места": Картаполов отмерил Западу время для размышлений над мирным планом

Картаполов – о мирном плане РФ: Времени на раздумья у Запада осталось не много

Россия сделала свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, и теперь дело за Западом, заявил Life.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что времени у "бывших партнёров" осталось не так много.

"Шар на стороне бывших партнёров. Пусть думают, пусть чешут себе разные места. Не захотят — мы свои задачи выполним, а у них времени на раздумья осталось не так много, как и способности размышлять", — подчеркнул парламентарий.

Картаполов – о мирном плане РФ: Времени на раздумья у Запада осталось не много. Видео © Life.ru

Картаполов добавил, что Владимир Зеленский же стал нелегитимной фигурой, и что бы он ни "квакал", слушать его никто не будет.

Путин: План РФ при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои
Путин: План РФ при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои

Напомним, в середине июня президент РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом: Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от вступления в НАТО и другие альянсы. Тогда, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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