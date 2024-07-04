"Пусть чешут себе разные места": Картаполов отмерил Западу время для размышлений над мирным планом

Россия сделала свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, и теперь дело за Западом, заявил Life.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что времени у "бывших партнёров" осталось не так много.

"Шар на стороне бывших партнёров. Пусть думают, пусть чешут себе разные места. Не захотят — мы свои задачи выполним, а у них времени на раздумья осталось не так много, как и способности размышлять", — подчеркнул парламентарий.

Картаполов – о мирном плане РФ: Времени на раздумья у Запада осталось не много. Видео © Life.ru

Картаполов добавил, что Владимир Зеленский же стал нелегитимной фигурой, и что бы он ни "квакал", слушать его никто не будет.