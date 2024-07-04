Журналистку Александру Баязитову этапируют в другую колонию

Журналистку Александру Баязитову, которую приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство, переведут из СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской Республике в другую колонию, однако пока не известно, куда именно. Об этом сообщила сама журналистка по видеосвязи во время заседания в Московском городском суде.

"Мне вчера официально объявили, что завтра я меняю место жительства и переезжаю в новое место содержания под стражей. В какое именно, мне не сказали", — заявила она.

У Баязитовой имеются нерассмотренные замечания на протокол заседания. Причём, по словам судьи, в СИЗО в Удмуртии ответили, что они были отправлены, но в Басманном суде их не получили. Ей предложили вновь отправить жалобы, журналистка заявила, что готова это сделать.