Журналистку Александру Баязитову этапируют в другую колонию
Журналистку Александру Баязитову, которую приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство, переведут из СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской Республике в другую колонию, однако пока не известно, куда именно. Об этом сообщила сама журналистка по видеосвязи во время заседания в Московском городском суде.
"Мне вчера официально объявили, что завтра я меняю место жительства и переезжаю в новое место содержания под стражей. В какое именно, мне не сказали", — заявила она.
У Баязитовой имеются нерассмотренные замечания на протокол заседания. Причём, по словам судьи, в СИЗО в Удмуртии ответили, что они были отправлены, но в Басманном суде их не получили. Ей предложили вновь отправить жалобы, журналистка заявила, что готова это сделать.
Напомним, Баязитову задержали летом 2022 года. Ей предъявили обвинения в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Несмотря на сахарный диабет, гипертонию и глаукому, её отправили в СИЗО. Жалобы не смогли заставить суд пересмотреть дело и отправить журналистку под домашний арест. В итоге в ноябре 2023-го суд приговорил её к пяти годам лишения свободы, хотя прокуратура запрашивала 14 лет. Сама она вину не признала. В конце февраля сообщалось, что её этапировали в СИЗО-5 в Пермском крае.
ТАСС / Сергей Савостьянов