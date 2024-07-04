Садоводство стало своеобразным эликсиром молодости, заявила биолог

Садоводство сегодня стало ключевым фактором, который не только поддерживает физическую форму, но и держит в тонусе познавательные способности (память, мышление). Именно поэтому всё больше людей начали интересоваться рассадой и уезжать на выходные на дачу.

"Жители больших городов стараются сейчас как можно больше времени проводить на природе. Ура удалёнке, которая позволяет некоторым горожанам переселяться на дачи почти на весь год, причём вместе со своим старшим поколением", — рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Сотская во время беседы с Kp.ru.

Она отметила, что данный вид занятий сегодня — отличный способ поднять уровень физической активности и побыть на свежем воздухе. Помимо того, изучение растений, условий их выращивания, наблюдение за насекомыми и животными способствуют расширению кругозора, а некоторые садоводы со стажем даже общаются в соцсетях, ходят на семинары и лекции.

По мнению Сотской, в данном огородном деле, как и везде, есть свои риски. Поэтому дачникам не стоит забывать о внимательности. Например, люди, которые страдают заболеваниями опорно-двигательной системы, должны снизить нагрузку на суставы. Гипертоникам же нельзя ухаживать за овощами, сильно нагибаясь. Ну и, конечно, не стоит проводить кучу времени на солнце, особенно с учётом сегодняшней жары в Москве.

Кстати, представители Эдинбургского университета провели исследование долголетия и выяснили, что садоводство — один из ключевых факторов, который по-своему способен омолодить человека. Эксперимент запустили аж в 1932 году. Из 467 человек почти 31% никогда не занимались садоводством. Остальные 43% возделывали сад регулярно. Именно это и стало их эликсиром молодости. Заядлые садоводы смогли показать лучшие результаты по сохранности памяти, возможности решения задач и по беглости речи.