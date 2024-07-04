Захарова высказалась об отзыве посла РФ Антонова из США

Решения об отзыве и замене послов России принимает президент Владимир Путин. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что посол в США Анатолий Антонов в обозримом будущем вернётся в Москву, поскольку его командировка "заканчивается".

"Здесь нет никакого повода для комментария... У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", — объяснила дипломат в комментарии журналистам.