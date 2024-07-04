Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 13:51

Захарова высказалась об отзыве посла РФ Антонова из США

Захарова отказалась комментировать слухи о возвращении посла Антонова из США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство РФ в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство РФ в США

Решения об отзыве и замене послов России принимает президент Владимир Путин. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения СМИ о том, что посол в США Анатолий Антонов в обозримом будущем вернётся в Москву, поскольку его командировка "заканчивается".

"Здесь нет никакого повода для комментария... У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", — объяснила дипломат в комментарии журналистам.

А ранее МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Румынии. Шаг стал ответом на действия Бухареста, который выслал российского дипломата из страны в мае. Его обвинили в "действиях, противоречащих положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".

В Алжире умер посол России Валерьян Шуваев
В Алжире умер посол России Валерьян Шуваев
Андрей Бражников
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • Мария Захарова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров