"Развеивает мифы об изоляции РФ": Политолог назвала залог успеха саммита ШОС

Саммит ШОС можно назвать успешным, так как организация пополнилась новым членом — Белоруссией. Это является примером победы российской стороны и лично президента РФ Владимира Путина, который продвинул инициативу о присоединении Минска. Об этом в беседе с Life.ru сообщила политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова.

"В этой связи интересно наблюдать за тем, как Евросоюз стагнировал в своём расширении, оставляя в статусе кандидата на членство девять государств уже несколько лет. У ШОС же это второе расширение за последние два года: в 2022 году к организации присоединился Иран", — отметила эксперт.

По её словам, присоединение Белоруссии можно расценивать и как рост влияния России. Политолог отметила, что в связи с этим у Владимира Путина 3 июля состоялось шесть двусторонних переговоров, во время которых обсуждались пути развития сотрудничества в экономической сфере. Специалист напомнила, что в ходе беседы была затронута тема строительства железной дороги между Россией и КНР через Монголию, а также газопровода "Сила Сибири – 2", который позволит развить трёхстороннее сотрудничество между странами. Она добавила, что переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросам развития трассы Север – Юг особенно актуальны в части построения новых торговых путей и цепей поставок.

ШОС показывает укрепление своих позиций в экономической сфере и собирает всё больше участников внутри Евразии. Объединение стало противовесом для западных организаций, а Россия выступила локомотивом в выстраивании многостороннего диалога между участниками организации, что развеивает мифы о международной изоляции страны. Политолог Дарья Грибова

Кроме того, по её словам, присутствие в Астане председателя Генассамблеи ООН Антониу Гуттериша говорит о признании мировым сообществом, в том числе Коллективным Западом, саммита и решений, принятых по его итогам.