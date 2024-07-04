Песков рассказал о контактах Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС
Песков: Путин и Гутерриш содержательно не беседовали на полях саммита ШОС
Президент Российской Федерации Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не проводили содержательную беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл 3 и 4 июля в Астане. Об этом журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков рассказал о контактах Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС. Видео © Life.ru
"Содержательной беседы не состоялось с Гутерришем. Безусловно, они имели возможность поприветствовать друг друга и так далее, но какие-то субстантивные вопросы, к сожалению, [не обсуждались]", — сказал он в ответ на вопрос.
В отличие от представителя ООН, белорусский президент переговорил с Путиным целых пять раз. Также глава РФ успел побеседовать с лидерами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции, Китайской Народной Республики и провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Life.ru