Песков рассказал о контактах Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не проводили содержательную беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл 3 и 4 июля в Астане. Об этом журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Содержательной беседы не состоялось с Гутерришем. Безусловно, они имели возможность поприветствовать друг друга и так далее, но какие-то субстантивные вопросы, к сожалению, [не обсуждались]", — сказал он в ответ на вопрос.