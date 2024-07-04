Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 16:48

Песков рассказал о контактах Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС

Песков: Путин и Гутерриш содержательно не беседовали на полях саммита ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не проводили содержательную беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл 3 и 4 июля в Астане. Об этом журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков рассказал о контактах Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС. Видео © Life.ru

"Содержательной беседы не состоялось с Гутерришем. Безусловно, они имели возможность поприветствовать друг друга и так далее, но какие-то субстантивные вопросы, к сожалению, [не обсуждались]", — сказал он в ответ на вопрос.

Гутерриш призвал заключить мир на Украине на основе Устава ООН
Гутерриш призвал заключить мир на Украине на основе Устава ООН

В отличие от представителя ООН, белорусский президент переговорил с Путиным целых пять раз. Также глава РФ успел побеседовать с лидерами Азербайджана, Монголии, Пакистана, Турции, Китайской Народной Республики и провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров