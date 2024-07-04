Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве
Сильный пожар в Москве разгорелся в районе Белорусского вокзала, там вспыхнул металлический ангар. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места ЧП.
Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, ангар на улице Грузинский Вал загорелся около девяти вечера по местному времени. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, но огонь быстро распространился. Языки пламени объяли кровлю соседнего помещения. К тому же обрушилась крыша загоревшегося ангара. Огонь охватил уже 600 квадратных метров, а для тушения прибыл пожарный поезд.
Как сообщили в МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать.
А до этого крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцове. Там горели деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра. Возгорание сначала произошло на складе, после чего огонь перекинулся на соседние здания. В итоге пять пожарных получили тепловой удар при тушении возгорания.