Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве

Сильный пожар в Москве разгорелся в районе Белорусского вокзала, там вспыхнул металлический ангар. Об этом пишет SHOT , публикуя кадры с места ЧП.

По данным телеграм-канала, ангар на улице Грузинский Вал загорелся около девяти вечера по местному времени. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, но огонь быстро распространился. Языки пламени объяли кровлю соседнего помещения. К тому же обрушилась крыша загоревшегося ангара. Огонь охватил уже 600 квадратных метров, а для тушения прибыл пожарный поезд.