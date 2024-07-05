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5 июля, 05:05

Лейбористы получили большинство мест в Парламенте Великобритании

Согласно итогам всеобщих выборов в Великобритании, Лейбористская партия получила 331 место и преодолела порог для парламентского большинства (326). Данные избиркома приводит телеканал Sky News.

Таким образом, новым премьер-министром Соединённого Королевства станет лидер лейбористов Кир Стармер. Лидер Консервативной партии Риши Сунак признал поражение и поздравил соперника. Он также подтвердил, что покинет пост премьера. Всего консерваторам досталось 72 кресла. Замкнули тройку либеральные демократы с 45 мандатами.

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Стармер после объявления результатов заявил поклонникам, что страна "готова к переменам".

"Сияние возвращается для страны, которая после 14 лет [правления Консервативной партии] получила возможность вернуть себе своё будущее", — сказал 61-летний политик.

О победе Лейбористской партии стало известно сразу после закрытия участков и публикации данных экзитполов. Тогда новому большинству в парламенте прогнозировали 410 мест в Палате общин.

Обложка ©

X / UK Parliament

Артур Лапсаков
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