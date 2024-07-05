"Отравительница" с хлебозавода жестоко убила двух коллег в плену и нацелилась на начальницу

Сотрудница хлебозавода № 6 в Краснодаре жестоко убила двух коллег, с которыми долго враждовала. Директора предприятия от той же участи спасли полицейские. Подробности жуткой истории узнал SHOT.

По сведениям телеграм-канала, женщина взяла в заложники двух своих коллег и заставила выпить неизвестные таблетки. Двойное убийство произошло в квартире дома на улице Снесарева. 45-летняя кладовщица Елена Б. долго не могла найти общий язык с коллегами из хлебозавода. Вечером 3 июля женщина решила всем отомстить и заявилась домой к 48-летней заведующей складом Жанне. В гостях у неё в этот момент была ещё одна сотрудница — 49-летняя Татьяна. Елена сразу начала угрожать коллегам игрушечным пистолетом, не выпуская из квартиры. Затем она заставила напуганных женщин выпить неизвестные таблетки. Те погибли на месте.