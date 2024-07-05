"Отравительница" с хлебозавода жестоко убила двух коллег в плену и нацелилась на начальницу
Сотрудница хлебозавода в Краснодаре убила двух коллег, заставив выпить таблетки
Сотрудница хлебозавода № 6 в Краснодаре жестоко убила двух коллег, с которыми долго враждовала. Директора предприятия от той же участи спасли полицейские. Подробности жуткой истории узнал SHOT.
По сведениям телеграм-канала, женщина взяла в заложники двух своих коллег и заставила выпить неизвестные таблетки. Двойное убийство произошло в квартире дома на улице Снесарева. 45-летняя кладовщица Елена Б. долго не могла найти общий язык с коллегами из хлебозавода. Вечером 3 июля женщина решила всем отомстить и заявилась домой к 48-летней заведующей складом Жанне. В гостях у неё в этот момент была ещё одна сотрудница — 49-летняя Татьяна. Елена сразу начала угрожать коллегам игрушечным пистолетом, не выпуская из квартиры. Затем она заставила напуганных женщин выпить неизвестные таблетки. Те погибли на месте.
Но этого мстительнице оказалось мало. После смерти своих жертв убийца позвонила директору хлебозавода и позвала её в квартиру. Её Елена также планировала убить. Но довести замысел до конца ей помешали полицейские, которые ворвались в квартиру и скрутили преступницу. В отношении кладовщицы возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, ей может грозить до 20 лет лишения свободы. За плечами у Елены уже есть одна судимость за кражу.
Ранее Life.ru рассказывал другую жуткую историю. В Подмосковье дочь расчленила престарелого отца во время семейного ужина и сложила останки в холодильник. По словам женщины, он проявлял нездоровый интерес к ней и внучке. Позже она сама обратилась в полицию и призналась в содеянном. Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца.
Агентство "Москва"