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5 июля, 17:33

"Выдавливая и уничтожая": Командир "Ахмата" заявил о наступлении Армии России на всех направлениях фронта

Алаудинов: Подразделения ВС России наступают на всех направлениях фронта

Российские военные наступают на всех направлениях фронта. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Алаудинов рассказал, что подразделения МО РФ наступают на всех направлениях СВО Видео © Telegram / ЧГТРК "Грозный"

"На всех направлениях получается, что подразделения Министерства обороны Российской Федерации потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника", — сказал он в интервью ЧГТРК "Грозный".

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Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда противник перебросил элитные подразделения и наёмников. Говоря о наёмниках, командир "Ахмата" указал, что среди них были, в частности, итальянцы. Алаудинов также пообещал сделать всё для завершения СВО в 2024 году. По его словам, Киеву не поможет западное оружие, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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