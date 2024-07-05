"Выдавливая и уничтожая": Командир "Ахмата" заявил о наступлении Армии России на всех направлениях фронта
Алаудинов: Подразделения ВС России наступают на всех направлениях фронта
Российские военные наступают на всех направлениях фронта. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
Алаудинов рассказал, что подразделения МО РФ наступают на всех направлениях СВО Видео © Telegram / ЧГТРК "Грозный"
"На всех направлениях получается, что подразделения Министерства обороны Российской Федерации потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника", — сказал он в интервью ЧГТРК "Грозный".
Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда противник перебросил элитные подразделения и наёмников. Говоря о наёмниках, командир "Ахмата" указал, что среди них были, в частности, итальянцы. Алаудинов также пообещал сделать всё для завершения СВО в 2024 году. По его словам, Киеву не поможет западное оружие, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ