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5 июля, 21:09

Лавров ловко осадил настырного британского журналиста поговоркой про пудинг

Глава МИД РФ Лавров оценил итоги выборов в Британии поговоркой о пудинге

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оригинально оценил итоги прошедших выборов в Британии. Дипломат вспомнил поговорку про пудинг, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Би-би-си Стива Розенберга.

Журналист поинтересовался у главы МИД, изменится ли что-то в российско-британских отношениях с новым кабмином в Соединённом Королевстве. Лавров подчеркнул, что в дипломатии не принято гадать. Этот ответ не удовлетворил Розенберга, и он вновь попытался добиться мнения министра.

"Поговорку про пудинг знаете? Ты поймёшь, что это был пудинг, только когда его съешь", — закончил разговор Лавров.

Лавров оценил итоги выборов в Британии поговоркой о пудинге. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bbcstever

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Напомним, что выборы в Палату общин британского парламента завершились уверенной победой Лейбористкой партии во главе с Киром Стармером, который стал новым премьером. Его предшественник Риши Сунак уже произнёс прощальное слово и извинился перед соотечественниками за отсутствие результатов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bbcstever

Илья Пушкарев
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