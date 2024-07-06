Лавров ловко осадил настырного британского журналиста поговоркой про пудинг

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оригинально оценил итоги прошедших выборов в Британии. Дипломат вспомнил поговорку про пудинг, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Би-би-си Стива Розенберга.

Журналист поинтересовался у главы МИД, изменится ли что-то в российско-британских отношениях с новым кабмином в Соединённом Королевстве. Лавров подчеркнул, что в дипломатии не принято гадать. Этот ответ не удовлетворил Розенберга, и он вновь попытался добиться мнения министра.

"Поговорку про пудинг знаете? Ты поймёшь, что это был пудинг, только когда его съешь", — закончил разговор Лавров.