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6 июля, 05:58

В нескольких украинских областях повреждены важные объекты инфраструктуры

Власти Сумской области сообщили о повреждении энергетического объекта

В субботу в результате ударов в Никополе был повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своём телеграм-канале. Помимо того, в Сумской области повреждения получил объект энергетической промышленности, заявила местная областная военная администрация.

Также в подконтрольной Киеву части Херсонской области урон нанесён объекту критической инфраструктуры. Об этом рассказывает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. При этом во всех случаях не уточняется, о каких именно объектах идёт речь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 1 июля на подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждения получил объект критической инфраструктуры. А сегодня, 6 июля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Николай Рюмин
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