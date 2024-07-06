В нескольких украинских областях повреждены важные объекты инфраструктуры

В субботу в результате ударов в Никополе был повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своём телеграм-канале. Помимо того, в Сумской области повреждения получил объект энергетической промышленности, заявила местная областная военная администрация.

Также в подконтрольной Киеву части Херсонской области урон нанесён объекту критической инфраструктуры. Об этом рассказывает назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. При этом во всех случаях не уточняется, о каких именно объектах идёт речь.