Включал 12-летней дочери и её подруге: Жена сдала экс-супруга прокуратуре из-за матерных песен в машине
Прокуратура проверяет мужчину, включавшего дочери и её подруге матерные песни
В Стерлитамаке мужчину проверит прокуратура, так как в своей машине он включал матерные песни несовершеннолетней дочери и её подруге. Данный инцидент возмутил его бывшую супругу, и она обратилась к правоохранителям.
Кадры из автомобиля отца девочек. Видео © SHOT
Как сообщает SHOT, экс-супруг Гузели позвал общую дочь к себе на день рождения и мать её отпустила. 12-летняя девочка взяла с собой подругу, и за ними заехал отец. В автомобиле мужчина включил песню группы "Рубль" (сайд-проект Сергея Шнурова), где присутствует много нецензурной лексики.
Одна из девочек сняла на видео поездку. Его вскоре увидела мать подростка и обратилась в прокуратуру, чтобы та проверила действия экс-супруга. По словам женщины, она боится, что тот может пагубно влиять на их старшего несовершеннолетнего сына, который после развода ушёл жить к папе.
Ранее Life.ru рассказывал, что прокуратура проводит проверку в отношении женщины, которая оставила новорождённого ребёнка в подъезде. Нерадивой матери грозит статья 125 "Оставление в опасности" УК РФ. Данное дело находится на особом контроле ведомства.
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