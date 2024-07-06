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6 июля, 09:14

Включал 12-летней дочери и её подруге: Жена сдала экс-супруга прокуратуре из-за матерных песен в машине

Прокуратура проверяет мужчину, включавшего дочери и её подруге матерные песни

В Стерлитамаке мужчину проверит прокуратура, так как в своей машине он включал матерные песни несовершеннолетней дочери и её подруге. Данный инцидент возмутил его бывшую супругу, и она обратилась к правоохранителям.

Кадры из автомобиля отца девочек. Видео © SHOT

Как сообщает SHOT, экс-супруг Гузели позвал общую дочь к себе на день рождения и мать её отпустила. 12-летняя девочка взяла с собой подругу, и за ними заехал отец. В автомобиле мужчина включил песню группы "Рубль" (сайд-проект Сергея Шнурова), где присутствует много нецензурной лексики.

Одна из девочек сняла на видео поездку. Его вскоре увидела мать подростка и обратилась в прокуратуру, чтобы та проверила действия экс-супруга. По словам женщины, она боится, что тот может пагубно влиять на их старшего несовершеннолетнего сына, который после развода ушёл жить к папе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что прокуратура проводит проверку в отношении женщины, которая оставила новорождённого ребёнка в подъезде. Нерадивой матери грозит статья 125 "Оставление в опасности" УК РФ. Данное дело находится на особом контроле ведомства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Николай Рюмин
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