Жаркая погода при беременности повышает риск развития рака у детей, выяснили учёные

Длительное нахождение беременной женщины в условиях высокой температуры значительно повышает риск рака крови у новорождённого. К такому выводу пришёл научный журнал The Lancet Planetary Health.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — самый распространённый тип онкологии, встречающийся у детей. Как удалось выяснить в ходе исследования, болезнь развивается ещё в утробе. Ранее считалось, что рост раковых клеток провоцирует плохая экология. Однако теперь ученые связывают и с климатическими условиями.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие щесть тысяч детей с соответствующим диагнозом и 300 тысяч здоровых детей, ученые изучали влияние температуры на организм. Оказалось, что под воздействием высоких температур риск развития лейкоза выше. Подобное исследование влияния жары в период внутриутробного развития проводилось впервые. Вероятной причиной специалисты называют повреждения клеток активными формами кислорода, изменение активности генов или воспаление.