Жаркая погода при беременности повышает риск развития рака у детей, выяснили учёные
Lancet: Жаркая погода при беременности повышает риск развития рака крови у детей
Длительное нахождение беременной женщины в условиях высокой температуры значительно повышает риск рака крови у новорождённого. К такому выводу пришёл научный журнал The Lancet Planetary Health.
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — самый распространённый тип онкологии, встречающийся у детей. Как удалось выяснить в ходе исследования, болезнь развивается ещё в утробе. Ранее считалось, что рост раковых клеток провоцирует плохая экология. Однако теперь ученые связывают и с климатическими условиями.
В ходе эксперимента, в котором приняли участие щесть тысяч детей с соответствующим диагнозом и 300 тысяч здоровых детей, ученые изучали влияние температуры на организм. Оказалось, что под воздействием высоких температур риск развития лейкоза выше. Подобное исследование влияния жары в период внутриутробного развития проводилось впервые. Вероятной причиной специалисты называют повреждения клеток активными формами кислорода, изменение активности генов или воспаление.
Ранее Life.ru рассказал, с какими диагнозами люди попадают в больницы при аномальной жаре. Со слов специалиста, чаще всего проблемы со здоровьем на фоне высоких температур возникают у автомобилистов.