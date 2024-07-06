Российская армия разбомбила стоянки "Байрактаров" на двух аэродромах ВСУ

Российская армия поразила стоянки беспилотников Bayraktar на двух аэродромах ВСУ, а также две пусковые установки ЗРК С-300ПС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах", — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в 127 районах были поражены группировки живой силы, а также техники противника.