Украинским солдатам платят по 2,5 тысячи долларов за каждый подбитый российский трактор
Лукьян: За подбитие российского трактора в ВСУ платят по 2,5 тысячи долларов
Украинские военные получают по 100 тысяч гривен (примерно 2,5 тысячи долларов) за каждый подбитый российский трактор и пожарную машину. Об этом рассказал директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян в беседе с РИА "Новости".
"На нас сейчас со стороны Украины объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину дают 100 тысяч гривен", — сказал Сергей Лукьян.
В голопристанском лесхозе за последнюю неделю случилось 19 пожаров, а с начала года более сотни. Для работы на местах прилётов местным пожарным выдали форму и бронежилеты.
Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov