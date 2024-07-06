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6 июля, 12:56

Украинским солдатам платят по 2,5 тысячи долларов за каждый подбитый российский трактор

Лукьян: За подбитие российского трактора в ВСУ платят по 2,5 тысячи долларов

Украинские военные получают по 100 тысяч гривен (примерно 2,5 тысячи долларов) за каждый подбитый российский трактор и пожарную машину. Об этом рассказал директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян в беседе с РИА "Новости".

"На нас сейчас со стороны Украины объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину дают 100 тысяч гривен", — сказал Сергей Лукьян.

В голопристанском лесхозе за последнюю неделю случилось 19 пожаров, а с начала года более сотни. Для работы на местах прилётов местным пожарным выдали форму и бронежилеты.

Дроны ВСУ подорвали трактор и жилой дом в хуторе под Курском, есть раненые
Дроны ВСУ подорвали трактор и жилой дом в хуторе под Курском, есть раненые

Ранее Life.ru писал, что в Донецке при обстреле ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС, которые тушили пожар после предыдущего обстрела. Ещё один спасатель пострадал при повторной атаке на Белгород.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Николай Рюмин
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