Украинским солдатам платят по 2,5 тысячи долларов за каждый подбитый российский трактор

Украинские военные получают по 100 тысяч гривен (примерно 2,5 тысячи долларов) за каждый подбитый российский трактор и пожарную машину. Об этом рассказал директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян в беседе с РИА "Новости".

"На нас сейчас со стороны Украины объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину дают 100 тысяч гривен", — сказал Сергей Лукьян.