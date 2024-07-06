В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промпредприятия
В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Повреждена инфраструктура… промышленное предприятие", — написал он в телеграм-канале.
На данный момент не уточняется, о каком именно предприятии идёт речь и где оно расположено. Как подчеркнул Лысак, также были повреждены пять частных домов и трёхэтажное здание, которое не эксплуатировалось.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, расположенном в Никополе. Помимо того, в Сумской области повреждения получил объект энергетической промышленности, заявила местная областная военная администрация. Также в подконтрольной Киеву части Херсонской области урон нанесён объекту критической инфраструктуры.
Shutterstock / FOTODOM / Chaikom