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6 июля, 16:19

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного объекта

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промпредприятия

В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждена инфраструктура… промышленное предприятие", — написал он в телеграм-канале.

На данный момент не уточняется, о каком именно предприятии идёт речь и где оно расположено. Как подчеркнул Лысак, также были повреждены пять частных домов и трёхэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, расположенном в Никополе. Помимо того, в Сумской области повреждения получил объект энергетической промышленности, заявила местная областная военная администрация. Также в подконтрольной Киеву части Херсонской области урон нанесён объекту критической инфраструктуры.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Наталья Исакова
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