Экс-замминистра обороны РФ Шевцова ответила на слухи об отъезде из страны
Экс-замминистра обороны РФ Шевцова опровергла слухи об отъезде во Францию
Татьяна Шевцова. Обложка © VK / Минобороны России
Бывшая заместитель главы Министерства обороны России Татьяна Шевцова опровергла слухи о своём отъезде из страны. Как уточнила экс-чиновница, в данный момент она находится в Москве.
"Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать своё мастерство", — сказала Шевцова в беседе с ТАСС.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники сообщали о том, что 54-летняя Шевцова якобы улетела во Францию. От должности, напомним, её освободил президент РФ Владимир Путин 17 июня. В Минобороны Шевцова следила за нецелевыми расходами бюджетных средств и руководила госзаказами.
А ранее стал известен размер взятки, вменяемой арестованному бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. В правоохранительных органах также заявили, что экс-чиновник и другие фигуранты лично получили от соучредителя компании "Олимпситистрой" и представителя "Оборонспецстроя" деньги в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.