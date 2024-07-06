Экс-замминистра обороны РФ Шевцова ответила на слухи об отъезде из страны

Бывшая заместитель главы Министерства обороны России Татьяна Шевцова опровергла слухи о своём отъезде из страны. Как уточнила экс-чиновница, в данный момент она находится в Москве.

"Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать своё мастерство", — сказала Шевцова в беседе с ТАСС.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники сообщали о том, что 54-летняя Шевцова якобы улетела во Францию. От должности, напомним, её освободил президент РФ Владимир Путин 17 июня. В Минобороны Шевцова следила за нецелевыми расходами бюджетных средств и руководила госзаказами.