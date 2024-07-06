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6 июля, 19:05

Три африканские страны решили создать альянс

Буркина-Фасо, Мали и Нигер договорились учредить Альянс государств Сахеля

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля (АГС). Как сообщает AFP, хартию подписали малийский глава Ассими Гоита, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и бригадный генерал Нигера Абдерахман Тчиани.

В заявлении отмечается, что власти трёх государств "решили сделать ещё один шаг к большей интеграции". Ранее в столице Нигера Ниамее состоялся саммит Альянса государств Сахеля, в работе которого приняли участие лидеры трёх стран.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года представители этих стран подписали хартию о создании альянса для коллективной обороны с целью создания архитектуры коллективной защиты и взаимной помощи. Тогда также сообщалось, что зона Липтако-Гурма, которая расположена в приграничных районах этих государств, окружена радикальными бандформированиями.

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Напомним, что в январе текущего года главы Мали, Буркина-Фасо и Нигера объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Полковник из Нигера Амаду Абдраман отмечал, что эта организация подвержена влиянию Запада и не смогла оказать помощь этим странам в борьбе с терроризмом.

Обложка ©

Pixabay / Peggy_Marco

Алексей Соловьёв
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