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6 июля, 20:14

На ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки "Россия"

На ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки "Россия". Обложка © Telegram / Россия, поехали!

На ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки "Россия". Обложка © Telegram / Россия, поехали!

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума "Россия". В честь этого знаменательного события сразу на нескольких площадках, находящихся на территории ВДНХ, выступили звёзды отечественной эстрады.

Церемонию, в рамках которой выступили Григорий Лепс, Дмитрий Колдун, "Бурановские бабушки" и Shaman (певец Ярослав Дронов), вели Яна Чурикова, Валдис Пельш и Светлана Зейналова. Сообщалось, что вышеуказанных деятелей культуры и искусств можно было увидеть на главной уличной сцене.

Помимо того, одна из сцен была расположена перед павильоном № 1 "Первые в России — стране возможностей", а ещё два пространства были доступны гостям около памятника "Рабочий и колхозница" и фонтана "Дружба народов".

Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны
Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны

Напомним, недавно выставка-форум "Россия" встретила 18-миллионного гостя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина из Владимира. Девочке вручили подарки от выставки и Правительства Омской области, в том числе сертификат на трёхдневный тур в регион. Уже скоро, 8 июля, выставка закроет свои двери. Однако она продолжит работу уже как Национальный центр.

Алексей Соловьёв
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