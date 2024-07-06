На ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки "Россия"

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума "Россия". В честь этого знаменательного события сразу на нескольких площадках, находящихся на территории ВДНХ, выступили звёзды отечественной эстрады.

Церемонию, в рамках которой выступили Григорий Лепс, Дмитрий Колдун, "Бурановские бабушки" и Shaman (певец Ярослав Дронов), вели Яна Чурикова, Валдис Пельш и Светлана Зейналова. Сообщалось, что вышеуказанных деятелей культуры и искусств можно было увидеть на главной уличной сцене.

Помимо того, одна из сцен была расположена перед павильоном № 1 "Первые в России — стране возможностей", а ещё два пространства были доступны гостям около памятника "Рабочий и колхозница" и фонтана "Дружба народов".