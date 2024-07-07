Установлена причина смерти россиянина, чьё тело по ошибке отправили в Канаду
Kp.ru: Погибший на Кубе челябинец умер от сердечного приступа
Специалисты установили причину смерти погибшего на Кубе жителя Челябинской области, чьё тело по ошибке было отправлено в Канаду. Как рассказала kp.ru дочь мужчины Анна, у её отца в воде случился сердечный приступ.
"Со всего тела моего папы взяли много материалов и обнаружили много планктона, никаких порезов, ушибов. То есть мой отец умер естественной смертью", — призналась Анна.
Семья погибшего мужчины изначально рассматривала версию об убийстве россиянина. Дело в том, что мнение основывалось на фотографии, которую родственникам передала канадская сторона. Девушка не смогла взглянуть на снимок, однако, по словам родственников, на нём у мужчины якобы не было зубов, а тело было покрыто ссадинами. В результате их версия оказалась неверной.
Как ранее писал Life.ru, в Челябинск по ошибке отправили труп канадца вместо россиянина, который умер во время отдыха на Кубе. Семья из Канады таким же образом получила тело незнакомого мужчины, который выглядел гораздо младше, чем их 68-летний родственник. Дочь челябинца рассказала, что 22 марта мужчина отправился в пункт обмена валюты и пропал. Его приятельница, которая приехала вместе с ним на Кубу, пошла на ресепшен, чтобы заявить об исчезновении знакомого. Тогда и выяснилось, что мужчина погиб.
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