Установлена причина смерти россиянина, чьё тело по ошибке отправили в Канаду

Специалисты установили причину смерти погибшего на Кубе жителя Челябинской области, чьё тело по ошибке было отправлено в Канаду. Как рассказала kp.ru дочь мужчины Анна, у её отца в воде случился сердечный приступ.

"Со всего тела моего папы взяли много материалов и обнаружили много планктона, никаких порезов, ушибов. То есть мой отец умер естественной смертью", — призналась Анна.

Семья погибшего мужчины изначально рассматривала версию об убийстве россиянина. Дело в том, что мнение основывалось на фотографии, которую родственникам передала канадская сторона. Девушка не смогла взглянуть на снимок, однако, по словам родственников, на нём у мужчины якобы не было зубов, а тело было покрыто ссадинами. В результате их версия оказалась неверной.