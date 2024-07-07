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7 июля, 04:55

75-летний пилот дельтаплана погиб при попытке взлёта в Алтайском крае

Прокуратура: 75-летний пилот дельтаплана погиб в Алтайском крае

В Алтайском крае при попытке взлёта погиб 75-летний пилот дельтаплана. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

75-летний пилот дельтаплана погиб при попытке взлёта в Алтайском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

75-летний пилот дельтаплана погиб при попытке взлёта в Алтайском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

"По предварительным данным, вчера около 21 часа местного времени вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлёте потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту проводится проверка.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Оксана Попова
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