75-летний пилот дельтаплана погиб при попытке взлёта в Алтайском крае
Прокуратура: 75-летний пилот дельтаплана погиб в Алтайском крае
В Алтайском крае при попытке взлёта погиб 75-летний пилот дельтаплана. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
75-летний пилот дельтаплана погиб при попытке взлёта в Алтайском крае. Фото © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
"По предварительным данным, вчера около 21 часа местного времени вблизи п. Центральный Алтайского края мужчина 1949 г.р., управляя дельтапланом, при взлёте потерпел крушение. Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщили в ведомстве и добавили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Иркутской области. Известно, что при посадке воздушное судно задело препятствие.
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