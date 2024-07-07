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7 июля, 11:07
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В Кемерове 12-летняя школьница из семьи сбежала к парню. Её нашли и теперь могут отправить в детдом

SHOT: В Кемерове сбежавшую жить к парню школьницу могут отправить в детдом

В Кемерове 12-летняя школьница сбежала из дома, чтобы жить со своим 16-летним парнем. Родители разыскали её, но теперь органы опеки хотят отправить девочку в детдом. О семейной драме сообщает SHOT.

Сбежавшая девочка из Кемерова. Фото © SHOT

Сбежавшая девочка из Кемерова. Фото © SHOT

Как рассказала мать беглянки, её дочь сильно изменилась, когда начала общаться со своим бойфрендом: часто срывалась на родных и закатывала скандалы. Всего в семье пятеро детей, двое из которых уже выросли и уехали жить в другое место. В июне школьница сбежала, оставив записку, где было написано, что её никто не любит. Мать тогда же обратилась в полицию.

Позже девочку нашли у парня, полицейские допросили её. Сотрудники опеки проверили условия содержания школьницы дома и обнаружили дневник, в котором та писала, что мать угрожала ей ножом. Девочку решили изъять из семьи. Мать утверждает, что ссора произошла на кухне, где она готовила и в гневе помахала ножом в воздухе.

В настоящее время беглянку содержат в социально-реабилитационном центре. Мать навещает девочку, и та жалуется на плохие условия и на то, что её обижают старшие дети. Забрать ребёнка домой родительнице не разрешают. Школьницу вовсе хотят отправить в детский дом. Также против матери могут возбудить уголовное дело.

Появились фото из подвала многоэтажки в Петербурге, где нашли трёх детей-маугли
Появились фото из подвала многоэтажки в Петербурге, где нашли трёх детей-маугли

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге нашли трëх детей-маугли, которые жили с отцом в подвале. Несовершеннолетних тут же доставили в больницу для обследования. А позже мать детей-маугли тайно выкрала их.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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