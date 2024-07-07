Стал известен насыщенный график Путина на предстоящую неделю
Путин на неделе встретится с Моди и выступит на парламентском форуме БРИКС
Раскрыты детали графика президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. В частности, глава государства и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в Москве, сообщил журналист Павел Зарубин.
Стали известны планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / Зарубин
"Ожидаем очень важного, полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", — прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков предстоящее событие.
Кроме того, на следующей неделе Путин выступит перед участниками парламентского форума БРИКС. Вместе с тем президент проведёт совещания с кабмином и членами Совбеза, а также пообщается с финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Напомним, Нарендра Моди прилетит в Россию 8 июля с двухдневным визитом. Ожидается, что премьер-министр Индии и российский лидер обсудят развитие отношений между нашими странами и международные вопросы. Песков ранее отмечал, что программа поездки будет насыщенной.
Life.ru