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7 июля, 14:57

Папа римский рассказал о "раковой опухоли демократии"

Папа римский в день выборов в Парламент Франции заявил о "нелучшей демократии"

Демократия находится "не в лучшем состоянии во многих частях мира", а безразличие — это её "раковая опухоль". Соответствующее заявление сделал папа римский Франциск в день выборов в Парламент Франции, выступая на ежегодном римско-католическом съезде в итальянском Триесте. Нынешнюю демократию он также сравнил с сердцем, израненным беззаконием, коррупцией и социальной изоляцией. По словам понтифика, сегодня общество теряет способность служить своим гражданам и выслушивать их.

"Очевидно, что демократия в современном мире находится не в лучшем состоянии", — сказал он, осудив при этом поляризацию и партийность.

По словам папы римского, кризис демократии затронул разные страны, однако приводить конкретных примеров он не стал. Также понтифик призвал общество не обманываться простыми решениями, а вместо этого быть увлечёнными общим благом.

Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату Парламента республики. Выборы проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона.

Явка на выборах во Франции побила рекорды
Явка на выборах во Франции побила рекорды
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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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