Папа римский рассказал о "раковой опухоли демократии"

Демократия находится "не в лучшем состоянии во многих частях мира", а безразличие — это её "раковая опухоль". Соответствующее заявление сделал папа римский Франциск в день выборов в Парламент Франции, выступая на ежегодном римско-католическом съезде в итальянском Триесте. Нынешнюю демократию он также сравнил с сердцем, израненным беззаконием, коррупцией и социальной изоляцией. По словам понтифика, сегодня общество теряет способность служить своим гражданам и выслушивать их.