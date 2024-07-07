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7 июля, 16:28

На Петербург после аномальной жары обрушился мощный ураган с ливнем и грозой

На Петербург обрушился сильный ливень с грозой, Пулково прекращал вылет рейсов

На Санкт-Петербург после аномальной жары обрушилась непогода — в городе бушуют мощный ливень, гроза и сильные порывы ветра. Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, Росгидрометцентр объявил до 23:00 жёлтый уровень опасности.

На Петербург обрушился мощный ураган с ливнем и грозой. Видео © Telegram / Мой Питер / Петербург с огоньком

"Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, при грозе — 23 метра в секунду, — говорится в сообщении.

Из-за непогоды аэропорт Пулково временно прекращал отправку самолётов. Сейчас воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, к 19:20 задержаны рейсы "Уральских авиалиний" и "Аэрофлота" из Петербурга в Сочи и Москву.

Ранее Life.ru писал, что сотни человек не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшего 5 июля урагана. Сообщалось, что с сильнейшими задержками или отменами рейсов столкнулись пассажиры в аэропорту Шереметьево. К настоящему моменту ситуация с вылетами уже нормализовалась.

В российский пассажирский самолёт ударила молния
В российский пассажирский самолёт ударила молния
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Петербург с огоньком

Наталья Исакова
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