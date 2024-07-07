На Петербург после аномальной жары обрушился мощный ураган с ливнем и грозой

На Санкт-Петербург после аномальной жары обрушилась непогода — в городе бушуют мощный ливень, гроза и сильные порывы ветра. Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, Росгидрометцентр объявил до 23:00 жёлтый уровень опасности.

На Петербург обрушился мощный ураган с ливнем и грозой. Видео © Telegram / Мой Питер / Петербург с огоньком

"Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, при грозе — 23 метра в секунду, — говорится в сообщении.