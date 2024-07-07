Под Воронежем из-за детонации объектов за день эвакуировали свыше 80 человек
Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Обложка © Telegram / Гусев
В Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов за сутки было эвакуировано свыше 80 жителей. Как отметил губернатор региона Александр Гусев, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 20 человек.
Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Видео © Telegram / Гусев
"В ПВР разместили свыше 20, остальные — захотели остаться у родственников. Для эвакуированных жителей подготовили ночлег и в одном из местных санаториев. Проверка населённых пунктов может занять ещё какое-то время", — написал он в телеграм-канале вечером в воскресенье, 7 июля.
По словам Гусева, сейчас ситуация в Подгоренском районе нормализуется, а детонация возникает всё реже. Наиболее существенно повреждён один частный дом и две хозяйственные постройки. Кроме того, у ряда других зданий повреждены фасады и остекления. Гусев пообещал сформировать районные комиссии по установлению ущерба.
Ранее губернатор сообщил, что минувшей ночью российская ПВО уничтожила несколько дронов над Воронежской областью. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В границах одного из населённых пунктов района ввели режим ЧС.