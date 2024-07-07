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7 июля, 19:02

Под Воронежем из-за детонации объектов за день эвакуировали свыше 80 человек

Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Обложка © Telegram / Гусев

Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Обложка © Telegram / Гусев

В Подгоренском районе Воронежской области из-за детонации взрывоопасных объектов за сутки было эвакуировано свыше 80 жителей. Как отметил губернатор региона Александр Гусев, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 20 человек.

Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Видео © Telegram / Гусев

"В ПВР разместили свыше 20, остальные — захотели остаться у родственников. Для эвакуированных жителей подготовили ночлег и в одном из местных санаториев. Проверка населённых пунктов может занять ещё какое-то время", — написал он в телеграм-канале вечером в воскресенье, 7 июля.

По словам Гусева, сейчас ситуация в Подгоренском районе нормализуется, а детонация возникает всё реже. Наиболее существенно повреждён один частный дом и две хозяйственные постройки. Кроме того, у ряда других зданий повреждены фасады и остекления. Гусев пообещал сформировать районные комиссии по установлению ущерба.

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Ранее губернатор сообщил, что минувшей ночью российская ПВО уничтожила несколько дронов над Воронежской областью. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В границах одного из населённых пунктов района ввели режим ЧС.

Никита Осипов
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