Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде

Лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, которого экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске, выписали из больницы. По информации телеграм-канала Mash, музыкант направляется в Москву.

В настоящий момент артист чувствует себя хорошо, никаких патологий у него выявлено не было. В ближайшее время Мазаев намерен возобновить свой рабочий график.