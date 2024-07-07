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7 июля, 19:13

Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде

Mash: Мазаева выписали из больницы в Калининграде после экстренной госпитализации

Певец Сергей Мазаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeymazaev_official / Val1k.ru

Певец Сергей Мазаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeymazaev_official / Val1k.ru

Лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, которого экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске, выписали из больницы. По информации телеграм-канала Mash, музыкант направляется в Москву.

В настоящий момент артист чувствует себя хорошо, никаких патологий у него выявлено не было. В ближайшее время Мазаев намерен возобновить свой рабочий график.

Директор сообщила о состоянии Сергея Мазаева после приступа перед концертом
Директор сообщила о состоянии Сергея Мазаева после приступа перед концертом

Напомним, что Мазаева срочно доставили в реанимационное отделение непосредственно перед началом выступления в Светлогорске. После того как самочувствие музыканта резко ухудшилось, его увезли в медицинское учреждение в Калининграде: сперва в палату реанимации, а оттуда — в хирургию. Причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стал приступ панкреатита.

Оксана Попова
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