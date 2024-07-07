Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде
Mash: Мазаева выписали из больницы в Калининграде после экстренной госпитализации
Певец Сергей Мазаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeymazaev_official / Val1k.ru
Лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, которого экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске, выписали из больницы. По информации телеграм-канала Mash, музыкант направляется в Москву.
В настоящий момент артист чувствует себя хорошо, никаких патологий у него выявлено не было. В ближайшее время Мазаев намерен возобновить свой рабочий график.
Напомним, что Мазаева срочно доставили в реанимационное отделение непосредственно перед началом выступления в Светлогорске. После того как самочувствие музыканта резко ухудшилось, его увезли в медицинское учреждение в Калининграде: сперва в палату реанимации, а оттуда — в хирургию. Причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стал приступ панкреатита.